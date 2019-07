El fenómeno musical del verano

Artistas nacionales e internacionales, productores, directivos de medios de comunicación y personalidades que están inmersos en el mundo del espectáculo, se dieron cita la noche del pasado miércoles en el teatro Telmex de la CDMX para ver la magistral puesta en escena, Jesucristo Súper Estrella, la ópera rock que musicalizara el inglés Andrew Lloyd Webber en el año 1971.

El productor de esta adaptación mexicana Alejandro Gou, en acuerdo con The Really Useful Group, no escatimó en gastos para traer a nuestro país esta mega producción internacional, como tampoco escatimó para hacer una gran fiesta en honor a la obra musical, pues se armó una enorme alfombra roja y una glamurosa recepción en las instalaciones del recinto para agasajar a sus invitados.

Entre los asistentes de esta gala destacó la presencia de: Carlos Ponce, Ninel Conde, Andrea Legarreta, el equipo de Ventaneando, el de Hoy, grupo Kabah, los integrantes de OV7, Carol Miranda, Diego de Erice, Alejandra Ávalos, Melissa, Los Mascabrothers y un sinfín de artistas que disfrutaron de las dos horas y media de la ópera rock, que en esta ocasión mostró un ángulo futurista.

“Estoy muy contento, tengo ganas de llorar de la emoción, este viaje no hubiera sido posible sin tres aliados, tres guerreros que han estado conmigo desde un principio, Erick Rubín, quien me incitó a realizar esta obra y aquí estamos. A mi mano derecha, productor ejecutivo Memo Bijels y Armando Reyes”, dijo el productor Alejandro Gou.

UNA OBRA APOCALIPTICA LLENA DE ESTRELLAS

Para sorpresa de los fans, la puesta basada en la música de Andrew Lloyd Webber y traducida por la mexicana Julissa, ahora estuvo adaptada en un concepto apocalíptico fuera de serie con pantallas gigantes, grupo de rock en vivo, grúas y toneladas de equipo de iluminación, con un reparto impresionante: Beto Cuevas, Erik Rubín, María José, Leonardo de Lozanne, Kalimba, Enrique Guzmán y Yahir.

La obra estuvo increíblemente dirigida por el galés Nick Evans; la música, que es original del genio Tim Rice fue simplemente perfecta, la escenografía, el vestuario, la caracterización, la multimedia, todo estuvo con una perfección inimaginable. El chileno Beto Cuevas, que llevó el protagónico de la obra hizo un Jesucristo magistral. Y qué decir de Erick Rubín (productor creativo) quien dio vida a Judas y fue el causante de que esta obra llegara a México con esta calidad.