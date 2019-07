Adiós, Liger

Ciudad de México.– Este viernes, el legendario luchador japonés Jushin Thunder Liger se despedirá de la lucha libre mexicana y lo hará arriba del cuadrilátero junto a tres históricos del pancracio mexicano: Carístico, Negro Casas y Último Guerrero, a los que enfrentará en la modalidad Relevo CMLL, en la que el ganador será el primero que logre vencer a uno de sus rivales.

En entrevista con Grupo Cantón, Liger reconoce que fue en nuestro país donde aprendió gran parte de lo que sabe de este deporte espectáculo, gracias al apoyo del extinto Francisco Alonso Lutteroth, de ahí la idea de hacer una pequeña gira en México para despedirse de sus compañeros luchadores y los aficionados mexicanos y al tiempo de explicar por qué decidió dejar los encordados.

“En una lucha en la Copa Jr., en Japón, observé luchar a Dragon Lee y Titán, ambos luchadores del CMLL y me di cuenta que ya no tengo esa rapidez y ellos lo hacen muy bien; el CMLL ha evolucionado de nivel y aparecen nuevos talentos de calidad, entonces recordé que mis maestros Antonio Inoki, Ring Fujinami y Fujiwara me dijeron que hay que retirarse a tiempo y así me iré en plenas facultades”, asegura.

El esteta, agrega que es muy difícil decir quién fue su mejor rival y la mejor lucha que sostuvo con algún luchador mexicano, pero aseguró que admira a algunos. “El Negro Casas siempre me demostró ser un caballero, dentro del ring era el luchador que tenía más espíritu de todos los que recuerdo; el Perro Aguayo era genial, un gran rival y verlo fue de lo mejor”, explica.

Finalmente, señala que su última lucha como gladiador será el 5 de enero del 2020 en el Tokio Dome y tal vez sean invitados algunos integrantes del CMLL.