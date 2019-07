Solo amó a Juan Gabriel

Gracias a que Isabel Pantoja era muy amiga de Juan Gabriel y de Jas Devael, logró reunirlos en su casa de Torremolinos, España, en el 2007. A partir de ese momento el joven quedó eclipsado con la imagen arrogante de El Divo, y desde ese día, Jas se fue enamorando de Juanga, tanto, que ahora confesó en exclusiva para Grupo Cantón que Juan Gabriel es y será el amor de su vida y no piensa en nadie más.

“Yo conocí a Juan Gabriel en el 2007, en ese tiempo era un escándalo nuestra relación. Al principio fue difícil manejar la situación. La prensa nos perseguía, pero desde que me empezó a invitar a los conciertos todo empezó a cambiar. Él fue mi padrino… Me quedo con la alegría de todo lo que me enseñó. Lo amé con toda mi alma, nunca lo usé, él es el amor de mi vida y no me he vuelto a enamorar jamás”.

El cantante, quien se lo debe todo a Juan Gabriel, está de estreno con su quinto disco Diosidencias, el cual contiene un tema inédito que le regaló Juan Gabriel:“”El disco contiene un tema de Juan Gabriel que se llama ‘Ahí está mi problema’ y 12 temas más. Contiene mariachi mezclado con pop”.

Continuó: “Antes de morir, Juan Gabriel me regaló este tema, ya lo veía cansado… Tenía demasiada carga de trabajo. Él me dio esta canción como un regalito, Juan siempre estuvo presente desde el inicio de mi carrera”, recordó el español.