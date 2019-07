Señala Muñoz Ledo que Olga Sánchez Cordero habría renunciado; la titular de SEGOB lo niega

CDMX 18 de julio 2019 -El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, expresó la tarde de este jueves que tenía la versión sobre la presunta renuncia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pero tenía que ser confirmada; más tarde esto fue rechazado.

“Yo tengo dos versiones, una que había renunciado y otra hace tres minutos en el portal, entonces no puedo opinar. La ministra Sánchez Cordero es una mujer muy talentosa y muy apegada a la ley, pero, también es cierto, que las presiones en un país tan complicado son muy grandes, en cualquier caso, yo le deseo lo mejor a mi querida amiga, Olga Sánchez Cordero”, apuntó.

Durante una reunión que sostuvo con campesinos que mantenían bloqueado el recinto, el diputado presidente hizo referencia al tema, y señaló que se enteró de dicha información, hace una hora.

“La verdad, la última información, hace una hora y ahora me dicen que no está confirmado, pero, ustedes tienen confirmación de eso, no la tengo yo, ustedes son periodistas se meten hasta por los resquicios”, expresó.

Ante representantes de los medios de comunicación, Porfirio Muñoz indicó que esa fue la información que le dieron, sin embargo, reculó y manifestó que los propios reporteros deben averiguar y confirmar la posible salida.

Más tarde, mediante un mensaje en la red social Twitter, el propio diputado de Morena informó que recibió una llamada de Sánchez Cordero donde le indicaba que de continua en su cargo.

Oag