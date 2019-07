¿Se casó Carlos Rivera?

Público querido está es mi columna Desde el Averno número 777, este es un número especial para mi pues toda mi infancia crecí en una casa precisamente con el número 777, me casé por primera vez en el 777 de la calle Boulevard de la Luz y el salón de fiestas se llama precisamente así, el 777, una de mis placas lleva también el 777 entre otras curiosidades con este número, sé que a ustedes les vale madre completamente pero a este su asqueroso servidor no, me parece que es mi número de la buena suerte.

Les cuento que caminando por los pasillos de Azteca uno oye cosas, ve cosas y ustedes son los ganones pues se enteran primero que nadie aquí Desde el averno, primero me encontré a Esmeralda Ugalde caminando por ahí, no puede ser la belleza de la escuincla, además de la estatura y el talento, es una verdadera potra lista para ser domesticada, bueno no tanto así pero de que está divina está divina, todo parece indicar que va a hacer algo por ahí de conducción, no me pudo contar mucho porque ya ven quesque se les “sala”, ya se lleva a toda madre con don santero su padre, quien ya aceptó esa relación que tiene Esme con su novio desde hace ya muchos años, así como también con Ana Bárbara está en un gran momento de relación de hermanas, o por lo menos eso es lo que alcancé a entender mientras admiraba tan lindo pedorro.

Posteriormente vi de lejos a Alfredo Adame que verdaderamente me impresiona la facilidad con la que se desplaza entre las dos empresas de televisión, ese si sale un día en Hoy y el otro en Venga la Alegría y con esto de la “pelea” que trae con el cazafantasmas pues más, esta idea no la maquinaron ellos, esto es autoría de una mente mucho más popular y que le sabe llegar directamente al pueblo, a sus gustos y a lo que quieren ver, no voy a decir su nombre pero vean lo que logró en sus inicios con el programa Enamorándonos. Pero considero que a los “intérpretes” se les ha ido de la mano y ya se está viendo chafísima y preparadísimo! Y es que hasta para decir mentiras hay que decirlas bien! Y ya andando por estos lares les voy a dejar la de ocho aquí, para que se la lleven de reflexión y esperaremos a ver si era cierto pero una muy buena fuente me contó que hace unos días literalmente se casaron mis amados Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera!!! Así como ustedes me quedé yo, ¡helado! Quesque la ceremonia fue en Monclova, la tierra de la cantante y que solo fueron los parientes más cercanos y amigos íntimos, entre todos no se juntaron más de treinta personas. ¡Ahí está para que lo vean dijo el ciego! He dicho.