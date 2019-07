Prevé AMLO deserciones en la Guardia Nacional

El presidente confirmó que tres elementos de la Policía Militar fueron detenidos por secuestro.

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que tres elementos de la Policía Militar fueron detenidos por secuestro. Ésto se lo informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval.

En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dejó en claro que los efectivos aún no formaban parte de la Guardia Nacional, como se dijo en principio, pero reconoció que no van a estar exentos de malos elementos en esta corporación y en todo el gobierno.

Añadió que no celebra esta detención, pero sí consideró muy importante que no se toleran los delitos, no hay impunidad. Por ello, enfatizó, en estos casos el servidor público debe ser castigado con más severidad.

“Aquí lo importante es que no se toleran esos delitos, no hay impunidad. Miren, hoy lo hablé, lo dije en el Gabinete de Seguridad, vamos a tener deserciones, traiciones, actos de deslealtad, de delincuencia de los servidores públicos, todo ésto porque hay problemas por pérdida de valores, y porque es la condición humana. No todos tienen principios, ideales, no todos actúan con honestidad”, expuso el primer mandatario.

Comentó que el informe que le dio el general Sandoval dice que eran Policías Militares, y no habían pasado a formar parte de la Guardia Nacional. “Quiero también decir que afortunadamente la mayoría del pueblo de México es un pueblo bueno, es un pueblo honesto, pero hay sectores echados a perder, en todos los campos, en todos los terrenos, y no se permitirá impunidad”.

López Obrador aceptó que no han podido reducir la incidencia delictiva en estos poco más de 7 meses de gobierno, porque la descomposición fue enorme y no sólo tiene que ver con un tema policial, sino son muchas razones, pero “vamos avanzando”, destacó.