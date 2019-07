No voy a hacer leña del árbol caído, dice AMLO sobre ‘El Chapo’

Luego de fijar una postura de que no va a hacer leña del árbol caído, porque hasta es un principio bíblico, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo lamentar que se den casos como el de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que fue condenado ayer a cadena perpetua por 10 cargos, y a 30 años más de prisión por otros delitos.

“Lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie en hospital, que nadie sufra, soy un idealista, creo en el amor, la fraternidad, la felicidad. Soy humanista. No le deseo mal a nadie. No me gusta hacer leña del árbol caído. Es por cierto un principio bíblico”, expresó el primer mandatario, en forma contundente.

Los comentarios de López Obrador sobre este tema fueron a pregunta expresa. Dijo esperar que no sigan sucediendo estos casos y haya tranquilidad y paz en el país.

“Que todos los mexicanos tengamos la posibilidad de ser felices, sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley”, comentó.

López Obrador resalto: “Es una vida también ingrata, el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata. A la mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas, como está una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura inhumana, sí conmueve”.

El primer mandatario también que “tengo presente en mi cabeza a muchas víctimas, buscando construir una sociedad mejor, más solidaria, pacífica, no violenta y sostenida en valores apoyada en valores, no en acumulación de bienes materiales, en dinero en el lujo barato. Vamos a seguir insistiendo de que sólo siendo buenos se puede ser felices. Es el mensaje sobre todo para los jóvenes, nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera, transitoria debe ser una opción una alternativa, todo esto alahas, ropa de marca, la fama, todo eso es secundario, lo importante es ser gente de bien y hay forma de lograrlo”, puntualizó.