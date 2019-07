El dinero del Chapo le corresponde a México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno va a pelear para que los recursos que le incautaron a Joaquín El Chapo Guzmán en Estados Unidos sean repatriados. Ese dinero le corresponde a México, dijo López Obrador. Para ello, ya instruyó al canciller Marcelo Ebrard de ocuparse de los trámites.

“Yo escuché muy bien al abogado y dijo alguna cosa interesante, que la confiscación de los bienes, en todo caso -y es un asunto de justicia-, esos recursos, esos bienes, le corresponden a México legalmente. Y se va a revisar el asunto, o sea, estoy de acuerdo con lo que dijo el abogado de Guzmán Loera, estoy de acuerdo con eso, lo vamos a revisar”.

López Obrador añadió que no van a aceptar que el gobierno estadounidense se quede con esos bienes si no hay un fundamento legal. “Nosotros no vamos a dejar de atender estos asuntos por la vía legal. Entonces, creo que todo lo que se confisque y que tenga que ver con México se tiene que devolver a México, a los mexicanos”.

El primer mandatario consideró que “en eso van a estar de acuerdo también los del gobierno de Estados Unidos de entregarnos lo que le pertenece a México; pero desde luego hay que hacer los trámites, porque yo no recuerdo que antes se solicitara la devolución de los recursos”.

Sobre la entrega de delincuentes que sean requeridos por los Estados Unidos, dijo que ya no se hará como antes, que los entregaban en fast track, sin mayor trámite. Dijo que en estos casos se va a cumplir estrictamente con lo que marca la ley. Remarcó que la defensa de los mexicanos está ante cualquier circunstancia.

Se va a seguir actuando conforme a la ley, o sea, no vamos nosotros a modificar los procedimientos, no lo podemos hacer… No podemos modificar las leyes, tienen que seguirse manteniendo las mismas leyes y los procedimientos; tampoco es, como se hizo en algún tiempo, como se hacía antes, de que: ‘Mándamelo’. Así no. De acuerdo a nuestro marco legal.

—¿Primero juzgarlos en México?

—Lo que establece la ley y la defensa de los mexicanos ante cualquier circunstancia, el gobierno está obligado a defender a los mexicanos. Todos tienen derecho a la defensa.

También dijo que va a buscar dónde quedaron los más de 207 millones de dólares que le incautaron al chino Shenly Ye Gon, en 2007. “Sí vamos a investigar sobre esto. Y ayúdenme, o sea, entre todos, bueno, que me ayude la gente a saber dónde quedó”, concluyó el mandatario.