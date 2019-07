Más de 233 mil productores recibieron fertilizantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el apoyo de fertilizantes a pequeños productores se amplió a 233 mil 235 beneficiarios y se le ha entregado al 98.5% de la gente. El programa que contó con una inversión de más de mil 500 millones de pesos para este año.

En su conferencia de prensa, López Obrador destacó que se apoyó en mayor medida a pequeños productores de maíz, frijol, arroz, principalmente y el estado de Guerrero ha sido el que más beneficio ha recibido, por tratarse de la entidad que alberga más población en condiciones de pobreza y de desnutrición.

El programa llega directo con un vale que van a canjear los productores directamente, sin intermediarios, para evitar que las organizaciones (la mayoría charlatanes) hagan negocio acosta del hambre, de la necesidad de la gente, enfatizó el primer mandatario.

Respecto de la amenaza de líderes campesinos de hacer movilizaciones si no les entregan a ellos los fertilizantes, dijo:“Todo el que tenga la razón es atendido todo el que quiera sacar provecho en robar, no tiene cabida… Si no hay razón, no se atienden fuimos opositores, fuimos rebeldes, con causa”.