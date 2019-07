¡Malosos S.A.!

ARTURO CASTILLÓN Y DEL ÁNGEL, ESCAPISTAS; PEÑA GUADARRAMA Y MORTERA, HASTA EL TRONCO

1.-Derivado del asunto de Árbol Grande y la serie de denuncias de esta semana, también es importante que investiguen al corruptazo de ARTURO CASTILLÓN: sus propiedades, casas, viajes, su lancha, este ingeniero sí que ha tenido suerte o ha repartido muy bien o se ha ajustado muy bien, porque sus compañeros saben cómo se las gasta y varias veces ha estado en investigación, pero “casualmente se salva”… Y cuidado con que se sepa quién cantó porque los ponen en la lista de los que ya no entran en el “nuevo PEMEX”, si no, pregunten dónde está RIVELINO SÁNCHEZ, que por no firmar el robo de DRAGADOS OFFSHORE lo pusieron disponible y lo traen de la ceca a la meca y hasta Poza Rica, Veracruz, y a la mayoría de los ingenieros que sabían supervisar los jubilaron o los “acomodaron” en CDMX, Villahermosa, Agua Dulce y otras ciudades porque no dejaban que GONZALO GARCÍA DEL ÁNGEL metiera a su gente… Señores auditores, el chiste es saber pedir la información, porque si se ve como el inicio de una auditoría “los malosos” cerrarán filas y empezarán a maquillar la información, pedirán más prórroga, etcétera… 2.-En marzo pasado, Pemex corrió en el polémico caso de las becas de Cadereyta, a más de 198 trabajadores sindicalizados (caso que por cierto ya se le está revirtiendo, aquí datado estimado lector)… Sin embargo, los funcionarios corruptos de la refinería de Cadereyta son intocables , aún cuando hacen reuniones en las casas o quintas de dueños de compañías, situación que está prohibida por el reglamento de ética de trabajadores de confianza de Pemex, recibir dádivas, regalos, remuneraciones, carnitas asadas, chevecita, whisky, pieles y demás… En la foto en mi Facebook puede usted observar a dos funcionarios de Cadereyta en la quinta del dueño de la compañía CICSA, en una reunión donde le festejan el cumpleaños a GUILLERMO PEÑA GUADARRAMA, quien funge como superintendente de Gestión del Mantenimiento, acompañado de su jefe LUIS ROBERTO MORTERA VÁZQUEZ, también de Mantenimiento, y frente a ellos los empresarios… 3.-Trabajadores se quejan de que el eterno contador LUPILLO, posicionado desde que estaba PANCARDO y ahora con el corrupto de CARLOS JIMÉNEZ de la Sección 26 de Cárdenas, Tabasco, niega prestamos administrativos de las mismas cuotas de los trabajadores y si los autoriza es con interés del 4%… Habrá más.