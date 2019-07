¡Ya esta aquí la lista de los nominados a los Emmy!

La cadena de televisión HBO arraso con las nominaciones este año.

Ciudad de México. Ya estamos a unos días de presenciar la 71 edición de los premios Emmy, y es así como el día de hoy se anunciaron a los nominados.

Los Emmy son los premios más importantes en televisión, encargado de premiar a las grandes producciones televisivas, y en esta edición pretenden mejorar la anterior.

Sin duda hay casas productoras que arrasan con las nominaciones, como es el caso de HBO con 137 nominaciones en total, derrotando a Netflix con 117 nominaciones.

Entre las producciones que más destacan son Games of Thrones (Juego de tronos) con 32 nominaciones rompiendo record, superando a The Marvelous Mrs. Maisel (La Maravillosa Sra. Maisel) con 20 nominaciones.

Por otro lado Chernobyl, se queda con 19 candidaturas, la que parte como favorita. Competirá con When They See Us (“Así nos ven”) de Netflix, Escape at Dannemora (Amazon), Fosse/Verdon (FX) y Sharp Objects (HBO) completan la lista de nominados.

¡Aquí la lista completa de los nominados!

DRAMA

Mejor serie dramática

Better Call Saul

Bodyguard

Game of Thrones

Killing Eve

Ozark

Poseon

Succession

ThisIs Us

Actor principal de serie dramática

Jason Bateman, Ozark

SterlingK Brown, This Is Us

Kit Harington, Gameof Thrones

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Billy Porter, Pose

Milo Ventimigli, ThisIs Us

Actriz principal de serie dramática

Emilia Clarke, Game of Thrones

Jodie Comer, Killing Eve

Viola Davis, How to Get Away with Murder

Laura Linney, Ozark

MandyMoore, This Is Us

Sandra Oh, Killing Eve

Robin Wright, House of Cards

Mejor actor de reparto en drama

Jonathan Banks, Better Call Saul

Giancarlo Esposito, The Good Place

Alfie Allen, Game of Thrones

Nikolaj Coster-Waldau, Game of Thrones

Peter Dinklage, Game of Thrones

Michael Kelly, House of Cards

Chris Sullivan, This is us

Mejor actriz de reparto en drama