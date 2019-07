“Slenderman” ¿Eres tu?

¿Cuántos de nosotros no hemos hechos bromas a las personas en la calle? Un servidor lo ha hecho, cuando quieres asustar a alguien que viene distraído, y en las redes sociales son muy buscados este tipos de bromas en la calle, incluso hay Youtubers que se dedican a realizar estas “tomaduras de pelo”. Pero todo tiene consecuencias y en esta ocasión el timador salió timado: Un Joven fue detenido en la localidad de Avon y Somerset por asustar a los pobladores con un pelicular disfraz.

Police arrest man accused of terrorising UK village dressed in gimp suit https://t.co/rFJLWXZ48E pic.twitter.com/zb2nZXIgHI

La detención por parte de la policía ha tenido lugar debido a varios reportes donde indican un “hombre disfrazado que se dedica a asustar a las personas a altas horas de la noche”. La semana pasada una joven logro tomar una foto del sospechoso y levantó una denuncia.

En una declaración a la prensa local, la afectada relató que el hombre se acercó a ella tocando su entrepierna y gimiendo como simio, lo cual la “afectó enormemente” comentando a la BBC “Nunca me perdonaría si esto le sucediera a otra persona y no hubiera dicho nada”.

En un primer operativo, donde se incluyó un perro rastreador y un helicóptero, no se logró atrapar al tipo, sin embargo esta semana finalmente lograron dar con el joven de 20 años de edad, quien ahora se encuentra bajo custodia por el delito de indecencia en espera de un dictamen.

We’ve arrested a man in his 20s on suspicion of indecency offences in the Claverham/ Yatton area.

It follows 14 reports of a man approaching people while wearing disguises, one of which was a black body suit.

The man isin custody and enquiries into the series are ongoing. pic.twitter.com/3R3J34xll4

— Avon&Somerset Police (@ASPolice) July 15, 2019