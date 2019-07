“Me voy para triunfar en Hollywood”: Salma

Esta frase me le dijo en 1991, cuando terminó de grabar la telenovela Teresa, que fue la única que hizo como protagonista. Salma Hayek me visitó en la redacción de TVyNovelas y me dijo: “Me voy a Estados Unidos. Aquí no pasaré de las telenovelas y yo quiero triunfar en todo el mundo”.

Meses después me habló por teléfono a la revista TVyNovelas que fundé y dirigí por 24 años para pedirme que le enviara copia de las entrevistas y reportajes publicados, además de fotografías en el momento que recibió el Premio TVyNovelas, como la Actriz protagónica por Teresa.

Le pregunté para qué ocupaba esas copias y me dijo: “Aquí, en Estados Unidos, necesito pruebas de que soy actriz, para tramitar mi green card (permiso de trabajo). Ella logró el sueño americano y más. Es la actriz mexicana más trascendente de fama mundial, por arriba de María Félix, que fue internacional, no mundial. Dolores del Río, Katy Jurado, Lupita Tovar, conquistaron Hollywood.

CAMINANDO POR CHAPULTEPEC

En otro tema, les platico: yo caminaba por el Bosque de Chapultepec, segunda sección, cuando me llamó la atención una pareja porque cubría la mitad de su rostro con grandes lentes oscuros y gorra. Vestía ropa casual, en ella resaltaba su calzado, zapatos de gran calidad y de gran precio. Cuando menos calculo su costo en diez ml pesos el par, y tal vez me quede corto. La pareja me despertó la curiosidad de identidad, pero no me afané en descubrir. Ellos entraron al restaurante Briston. Los comensales los descubrieron. Los abordaron. Les pidieron selfies, autógrafos. Ambos a todo accedieron, con una condición: con gusto los atendemos, pero al terminar, permítannos desayunar, y así fue. Él era Rodrigo y su esposa, Yuri.

Final: ¿Te interesa conocer qué otra cosa sabe hacer Luis Miguel? Te lo cuento el martes. Si acaso no tienes tiempo de leer mi columna, el sábado 9 de agosto en el canal Las Estrellas habrá algunas revelaciones en un programa especial que Televisa está produciendo, previo a la repetición de la su bioserie por televisión abierta.