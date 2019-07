Ya hay actor para interpretar a Elvis Presley “El rey del rock and roll

Finalmente ya hay un actor para la película biográfica del galán de galanes, Elvis Presley: se trata del joven actor Austin Butler, conocido en la industria por su trabajo en producciones de Nickelodeon y Disney channel como Hanna montana,, ICarly, y Zoe 101.

De acuerdo con algunos medios como Variety, el proceso de casting fue largo, y a finales de junio, probaron los actores ya con maquillaje, peinado y vestuario. Entre los actores postulados se encontraba Harry styles, antiguo integrante de One Direction, Ansel Elgort, portagonista de la película West Side Story de Steven Spielberg), Miles Teller, protagonista de Whiplash, entre otros.

Al final, Luhrmann, director del filme, se fue por Austin Butler, quien últimamente ha aparecido en algunas películas de alto perfil como The Dead Don’t Die de Jim Jarmusch de este año y Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, donde interpreta a Tex Watson, uno de los asesinos de Sharon Tate como parte de las actividades de la Familia Manson.

La película evocará la relación de Elvis con su manager, que contará con la participación de Tom Hanks; desde los primeros años del Rey como un músico pobre hasta convertirse en la máxima figura que todos recordamos.

La producción del largometraje comenzará en 2020 debido a la agenda de Tom Hanks.

