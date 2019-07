Nada ha cambiado

Ciudad de México.– En el marco de la ceremonia de abanderamiento de la delegación mexicana que participará en los próximos Juegos Panamericanos Lima 2019, Jorge Orozco, atleta de Tiro Deportivo, se dijo honrado porque además de formar parte de la escolta oficial, fue el encargado de portar el lábaro patrio en el patio central de Palacio Nacional.

“Es un orgullo, un gran logro, un honor para mí estar al frente de México, me alegra bastante que me hayan elegido para ser la punta de lanza de esta delegación de deportistas”, comentó, al tiempo de develar que fue una sorpresa, dado que el anuncio se dio en redes sociales, y él no utiliza Twitter, por lo que llamó a su entrenador para que éste le confirmara la noticia.

“Yo estaba en Ciudad de México, en la Conade, en un antidopaje de control, y me agarraron en total curva, no me lo esperaba en lo absoluto”, añadió.

Pero fue cuando se le preguntó sobre sus expectativas para la próxima justa continental, que Orozco Díaz lanzó un reclamo al gobierno actual, por la falta de apoyo para los deportistas.

“Con base a la preparación que hemos tenido, a los pocos recursos que se nos han dado, y a todo lo que nosotros hemos puesto, la meta es subir al podio, estamos buscando el oro y voy a ir por él.

“Por desgracia en México al deporte no se la ha dado la seriedad necesaria, ni el apoyo necesario y me gustaría que se empezara a dar todo ese apoyo que es necesario con la medida que se debería de dar”, comentó.

Y es que para el abanderado nacional, la transformación que ha pregonado el nuevo gobierno, no se ha visto reflejada en el deporte de nuestro país, pues aseguró, no ha cambiado nada con respecto a las administraciones anteriores.

“Verdaderamente no, yo sigo sintiendo, si no el mismo desinterés, sí esa falta de ganas de las autoridades por querer apoyar a los deportistas, ahora sí que con las excusas de siempre: ‘Que no hay suficiente presupuesto, no existe, ya se dio pero no saben dónde está y cosas de ese estilo’.

“En el caso del Tiro Deportivo, nosotros lo que tenemos es por parte de patrocinadores y particulares, por empresas tecnos como Águila Ammunition, yo he sacado cartuchos de ahí, me han ayudado; el Club Cinegético Jalisciense, que es donde yo entreno, me ha brindado su apoyo dándonos descuento en el uso de sus instalaciones y los discos que utilizamos”.

El primer mexicano en conseguir su plaza para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, incluso denunció negligencia para poder tener una mejor preparación para los siguientes Panamericanos.

“Fogueo, la verdad es casi inexistente esa cuestión, supuestamente yo debía ir a un campeonato del mundo a Donato, Italia, y no sé si fue por organización, por cuestión de recursos, pero nos habían dicho que sí, y a la semana nos dicen: ‘Siempre ya no van’, entonces me quedo sin competencias de preparación para estos Juegos”.

A pesar de esto, y orgulloso por liderar a la delegación mexicana, Jorge buscará tener una participación destacada en Lima, Perú. “No es decepción, sino la tristeza y enojo lo que nos puede dar, porque empezamos a dar resultados, no sólo buenos, sino históricos, entonces que no nos presten la atención necesaria, que no nos den el apoyo es bastante frustrante para nosotros.

“No se trata de demostrar que podemos hacerlo contigo o sin ti, sino para demostrar que fue gracias al apoyo de nuestra familia, de los particulares que nos han apoyado. Yo lo haré por mi familia, por el pueblo mexicano y para que volteen hacia nosotros para que nos presten la atención necesaria”.