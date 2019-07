¡Llega la barbie inspirada en David Bowie!

La muñeca está inspirada en el 50 aniversario de “Space Oddity” de David Bowie.

Ciudad de México. Barbie siempre se ha caracterizado por ser una muñeca icónica en todas sus presentaciones, desde modelo hasta astronauta, y en esta ocasión Mattel presenta su nueva muñeca inspirada en David Bowie.

La compañía de juguetes presentó el día de hoy su nueva creación, la cual está inspirada en “Space Oddity” de David Bowie, con el destellante traje de Ziggy Stardust, uno de sus álter egos más queridos.

Esta vez Barbie se tiñe el cabello color rojo y viste un traje espacial metálico de Ziggy con franjas rojas y azules, hombreras y botas de plataforma color cereza.

La muñeca de edición limitada saldrá a la venta el 11 de agosto y costará 50 dólares.

Mattel have a new collectable @Barbie doll inspired by Bowie’s post-Ziggy Stardust creation, Aladdin Sane. The doll is dressed in one of the costumes sported by Bowie on his 1973 tour, with iconic red platform boots, red hair and gold disc on the forehead: https://t.co/98os8iFMzH pic.twitter.com/BlrrUIPuSm

— David Bowie Official (@DavidBowieReal) July 11, 2019