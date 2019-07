José Eduardo Derbez lleva en sus venas 50% drama y 50% comedia

José Eduardo, viviste un tiempo con tu papá, ¿sigue siendo obsesivo con el orden?

Lo era, pero después de que nació Aitana hay juguetes regados por toda la casa; a nosotros no se nos permitía eso pero a partir de Aitana se volvió más flexible y ya hay tiradero, un desorden normal, lo cual antes era imposible. Cuando yo era más chico no había desorden, había total control sobre el orden en su casa, el piso, los sillones, con todo, pues la gran mayoría era blanco.

¿Cuánto tiempo viviste en casa de tu papá con todo muy ordenado?

Solo viví con él dos meses y nos divertimos mucho pero dije: “Para mí, es demasiado orden y perfección”. ¿Eugenio muere de amor por ti? Eso dice, pero no le creo ja, ja, ja.

¿Te dice: “Te amo con locura”?

No me lo dice exactamente así, pero sí es bastante cariñoso y últimamente ha habido muy buena relación entre nosotros , ha mejorado mucho nuestra convivencia y eso está muy padre.

¿Por qué crees que mejoró la relación entre ustedes?

Creo que Aitana le removió muchas cosas y ayudó a que mejorara nuestra relación.

¿Cuál de todos sus hijos es el consentido de Eugenio Derbez?

Yo digo que Aislinn; aunque él lo niega rotundamente, sí es.

¿Más que Aitana?

Yo digo que primero va Aislinn; pero si le preguntas, quién sabe si lo acepte.

Tu mamá, Victoria Ruffo, es la que mejor llora en televisión y tu papá, Eugenio Derbez, el que más se ríe; ¿tú cómo eres?

Combinación de los dos, me gusta un poquito la comedia y sí lloro, pero no con la facilidad y enjundia con la que llora mi mamá. Yo le digo que ella llora tanto, que parece que cobra por litro de lágrimas, yo soy mucho de llorar en películas cuando ando más sensible, pero no soy La Llorona.

¿Tu papá es muy consentidor?

La verdad, es un excelente padre. Como novio habría que investigar, pero como papá, muy bien; y con Alessandra es la primera vez que se casó, también ya está en edad de sentar cabeza ja, ja, ja.

Llevas 5 años de novio con Bárbara Escalante, ¿has tenido otra novia?

Duro mucho en mis noviazgos, por eso parece que no he tenido novias. Mi primera novia en serio fue a los 15 años y duramos 4 años, pero desde que tengo 22 años soy novio de Bárbara.

¿Haces deportes como tu papá?

Sí: padel, esquiar en nieve, en agua y equitación.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus ratos libres?

Me encanta estar en mi casa, armar rompecabezas, lego, ver tele y descansar.

¿Si te casas, crees durar casado para siempre?

Ojalá, pero nada está escrito.

¿Eres apasionado?

Mitad tranquilo y mitad apasionado, cuando se debe.

¿Qué es lo que más te enoja en una relación?

Que me celen y que sean posesivas-, concluyó José Eduardo Derbez.