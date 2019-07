Iker Casillas deja la portería y se integra al cuerpo técnico del Porto

Esta mañana el Porto anunció que el guardameta Iker Casillas se incorporará al cuerpo técnico del conjunto portugués, esto mientras se recupera de sus problemas de salud.

El portero español, de 38 años, sufrió un infarto el pasado mes de mayo mientras se preparaba con el club portuense para lograr la Copa de Portugal. Desde entonces ha permanecido alejado del equipo, recuperándose, hasta el día 1 de julio, se integró a los entrenamientos dle lcub.

Sin embargo, el Porto a través de un comunicado informó que Casillas ejercerá de enlace entre los jugadores de la plantilla, el entrenador y la dirección.

“Voy a hacer algo diferente de lo que solía hacer, que era estar en el campo. Intentaré hacer la conexión entre el equipo y el club. El señor me habló la temporada pasada cuando ocurrió mi situación y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jugadores más jóvenes, porque habría muchos cambios. Trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis compañeros “, dijo Casillas.

Finalmente señaló: “Nos prepararemos para hacer lo mejor posible al comienzo de la temporada. Ya tenemos varias semanas de trabajo, pero todavía faltan un par de semanas para los primeros partidos oficiales. Que todos podamos tener una gran temporada juntos para que podamos ganar el campeonato, las copas y hacer lo mejor en Europa “.