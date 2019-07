Estamos haciendo lo que propuse desde 2017: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Carlos Urzúa y todo mundo ya sabía de sus planes. Recordó que todo lo que está haciendo lo escribió en su libro “2018, LA SALIDA”.

Por ello, aseguró que nadie tiene por qué hacerse o sentirse sorprendido, pues recordó que en ese libro está escrito lo del combate a la corrupción, la austeridad, la nueva refinería, la cancelación del aeropuerto de Texcoco. También el viraje de política económica para dejar atrás al periodo neoliberal.

El tema surgió en la conferencia de prensa de López Obrador, porque le preguntaron sobre la editorial que publicó el diario estadounidense The Wall Street Journal, en la que se asegura que el gobierno de México tiene peores perspectivas sin Carlos Urzúa como secretario de Hacienda.

El primer mandatario dijo que en todo caso, sus adversarios han de haber pensado que no hablaba en serio y no iba a cumplir lo ofrecido.

“Y mejor que vayan entendiéndolo de esa manera. Les recomendaría no a ustedes, a nuestros adversarios, que leyeran o releyeran mi libro “La Salida”, que se escribió hace dos años. Ahí está lo que estamos haciendo.

¿Por qué se extrañan?”, dijo.

Dejó en claro que no lucha por cargos y no es un vulgar ambicioso. “Entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo, fueron 36 años, lo he explicado aquí, el porfiriato fueron 34 años. Escribí un libro que se llama Neoliberalismo, neoporfirismo, porque eso es lo que considero, el neoliberalismo es el neoporfirismo. Ya es un proceso vivido, parecido en México, resucitado, ahí lo explico”, enfatizó el mandatario.

Añadió que para este trabajo de cambio en el país cuenta con el apoyo de quienes votaron por él en 2018 a quienes reiteró que no les va a fallar.

“¿De qué se extrañan si la gente votó por un cambio verdadero y quieren que se acabe con la corrupción? ¿Cuál es la inconformidad? ¿Qué pensaban, entonces? ¿Que yo iba a llegar aquí y que mi iba yo a regodear con el ser el presidente de México, y con la parafernalia del poder y que iba yo a ser monedita de oro?’”, comentó.

Y puntualizó: “No, el mandato es transformar y me lo están diciendo en la calle. Ayer en Michoacán en los pueblos más apartados así la gente. Ni un paso atrás, hay que acabar con la corrupción. El pueblo está convencido de eso, aunque rechine va la transformación”.