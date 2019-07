Embarazada y amenazada

Myriam Montemayor se defiende de las calumnias de que asegura fue objeto por parte del productor Hugo Mejuto, quien la acusó de robarse unas partituras. La cantante aclara que es una agresión y que Mejuto tiene fama de conflictivo y no solo con ella sino con varias artistas.

Myriam explica: “Él me quedó a deber a mí, como a muchos, dinero. Lo que dice, lo dice sin ningún fundamento, porque se refería a unas partituras; él no es músico, no es compositor, ni arreglista, yo tengo armado mi show desde hace 17 años, yo no empecé con él, al contrario, él empezó conmigo. Ahora resulta que él es dueño de mis canciones, que yo le tengo que pedir permiso para cantar mis canciones”, declaró.

La primera ganadora de La Academia continuó: “Me amenazó por correo, dijo que me podía ir mal y que me iba a llevar sorpresas; yo estoy embarazada y no puedo estar pasando por eso, le pedí que no usara mi nombre y mi imagen en las entrevistas y lo sigue haciendo para desprestigiarme sin ningún fundamento”, comentó.

Myriam no pretende emprender acción legal contra Mejuto: “Como ya lo dije, espero a una bebita y además tengo a un hijo, por cual velar por mi prestigio. Batallé mucho para lograr el embarazo y esta situación me hace daño. Como mujer y como artista no me gustan estos escándalos, nunca he necesitado de ellos, pero este cuate no me dejó otra opción más que exhibirlo públicamente”, terminó.