El dolor la hacía bramar y la obligó a cancelar la función

Un fortísimo –e insoportable– dolor en su brazo le impidió a Sylvia Pasquel cumplir con las funciones de No seré feliz, pero tengo marido. El sábado la primera actriz hizo un movimiento brusco durante la primera función de dicha obra, situación que trajo como consecuencia que no pudiera dar la segunda función ni la función del día siguiente. Tan intolerable era el malestar que de emergencia tuvo que ir al hospital a sacarse radiografías. Deseo que no sea nada de gravedad.

Con lo persignados que son en Televisa

La televisora de San Ángel anunció que a partir del 12 de agosto, por Las Estrellas (Canal 2), a las 9:30 de la noche trasmitirá Luis Miguel, la serie. ¿Va a pasarla sin recortarle nada? Lo pregunto porque la serie contiene una escena de felación (sexo oral) si no explícita sí bastante subida de tono para lo mochos y golpe de pecho que son en Televisa.

Si das tu palabra, ¡cumple!

Tanto le caló a Atala Sarmiento que yo publicara, aquí en Diario BASTA, que iría a Sale el Sol, ¡que canceló su visita a ese programa! Sí, le ardió tanto que me le adelantara y diese a conocer que participaría como conductora invitada en el matutino de Imagen Televisión que cual niña de cinco años hizo berrinche y anuló su intervención. ¡Berrinchuda! ¡Malqueda!

Actores y empresarios

Dos actores argentinos afincados en México emprenden negocios. Se trata de Boris Duflos y Germán Girotti. El primero acaba de abrir una tienda (By Oli) en Playa del Carmen de trajes de baño para mujer. Por su lado, Germán se asoció con un par de amigos y juntos inauguraron el restaurante La Totoaba (ubicado en la colonia Condesa), que es de comida sonorense. Por cierto Boris acaba de hacer pruebas para la nueva versión de Rubí y para la telenovela que produce Rosa Ocampo. Girotti, por su parte, participa en la obra de teatro Bravas y Breves de Cama (cuyas funciones son el sábado en el Foro Bellescene).

________________________________________________________________________________________________________

HERROREZ

Si Televisa decide hacer la 3ª temporada de Por Amar Sin Ley, y como mucho se rumorea incluye en el elenco a Ana Brenda Contreras, esta deberá aprender la diferencia entre buffet y bufete. Y es que durante la 2ª temporada de la serie varias veces su personaje, la abogada Alejandra Ponce, se refirió a la firma Vega y Asociados como buffet. ¡Jajajaja! ¡Qué oso!

Buffet. Comida generalmente servida sobre una mesa para ser servida por los propios comensales.

Bufete. Despacho de abogados.

________________________________________________________________________________________________________

Mire el tuit que subió Alejandro Villalvazo (conductor del noticiario Hechos Meridiano):

Rebozo se escribe con ‘z’ de ¡zopenco!

________________________________________________________________________________________________________

¡Por hoy BASTA! Nos leemos el lunes venidero.