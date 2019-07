Dejan a las 16 alcaldías sin recursos para servicios públicos

Alumbrado, drenaje, agua potable, pavimentación y salud, entre otros servicios públicos, fueron restringidos a las 16 alcaldías, por la falta de recursos provenientes del Fondo Adicional de Financiamiento que debe liberar las Secretarías de Obras y de Finanzas de la ciudad.

Ninguna de las dos dependencias (Obras y Servicios y Administración y Finanzas) han emitido, como lo marca la ley, los lineamientos y reglas necesarias para que las alcaldías puedan tener disponibilidad de esos recursos, de acuerdo al artículo 55 de la Constitución de la CDMX, contemplado en el artículo XII Transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la ciudad.

Por ello, el diputado Víctor Hugo Lobo (PRD), advirtió es una grave omisión administrativa pues con esos recursos las alcaldías podrían realizar trabajos para reforzar la infraestructura urbana, sobre todo, en materia hidráulica, para enfrentar las fuertes lluvias que azotan a casi todas las alcaldías.

La Constitución de la CDMX representó un importante avance en materia de flexibilidad y autonomía administrativa. El artículo 55 establece la creación de un ‘Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías’, a efecto de que todas reciban recursos adicionales considerando en su distribución los criterios de población, marginación, infraestructura urbana. Sin embargo, por omisiones premeditadas, no se ha podido hacer uso de estos recursos y los únicos afectados son los ciudadanos, aseveró el perredista.

En el artículo Décimo Segundo del decreto de egresos, establece que para dar cumplimiento al Fondo Adicional de Financiamientos de las alcaldías, a que hace alusión el artículo 55, se establece que se deberán asignar recursos de los remanentes con que cada año cuenta la Secretaría de Administración y Finanzas, en términos de los señalado el artículo 80 de la Ley de Austeridad Transparencia.

Dicha ley, mencionó el legislador del PRD, establece que la Hacienda Pública, entendida como la Secretaría de Administración y Finanzas, deberá transferir directamente a las 16 alcaldías los recursos financieros del presupuesto de egresos aprobados.

Explicó que no es un tema menor, pues están siendo seriamente afectadas las alcaldías, al no contar con las reglas y lineamientos de referencia, y ello ha impedido realizar obras de infraestructura y que se han dejado de hacer o estén detenidas en detrimento del propio entorno de sus habitantes.

Ante ello, exhortó al Gobierno de la Ciudad a que, en cumplimiento con la ley, dé a conocer a la brevedad, los lineamientos y normas necesarias para tener acceso a dichos recursos, ya que no son una concesión gratuita del Gobierno de la CDMX, sino un derecho consagrado en la ley que deben de cumplir para bienestar de todos los habitantes de la ciudad de México.