Defiende a muerte el mariachi

Pese a que la mayor parte de su carrera el grupo Voz de Mando ha incursionado en el género norteño y la banda, decidieron grabar temas con mariachi para sumarse a esa camada de intérpretes que han contribuido a rescatar la música mexicana del bache en la que se encontraba sumida.

En entrevista con Grupo Cantón, Jorge Gaxiola, primera voz del grupo mexicano radicado en Los Ángeles, California, explicó que la música del mariachi estaba peligrando e inclusive en la anterior entrega de los premios Latín Grammy estaban pensando en quitar la terna de mariachi, lo cual hubiera sido un error porque es patrimonio de la humanidad.

“Yo creo que el resurgimiento del mariachi con jóvenes como Christian Nodal, Ángela y Leonardo Aguilar, Alex Fernández, El Bebeto y otros, llegó en un buen momento porque se retomó la música mexicana y el público lo está disfrutando mucho, se están haciendo cosas nuevas y muy bonitas, por eso quisimos que Voz de Mando pusiera su granito de arena y darle un plus a este movimiento”, aseguró.

Por este motivo grabaron por primera vez con mariachi el tema Quítate la careta acompañados del Mariachi Sol de México, el cual ha trabajado con cantantes de la talla de Luis Miguel o Juan Gabriel, y ha hecho arreglos para Disney, para la película Coco.

“Alternamos con ellos en el Staple Center de Los Ángeles y ahí decidimos hacer juntos un par de temas, porque ya tenía el gusanito de cantar con mariachi, pero no encontraba con quien hacerlo, porque desde que tenía seis años ya cantaba con mariachi, así que no es algo nuevo para mí y me siento muy cómodo cantando en ese género, porque mi voz se acopla bastante bien y al hacer la rola se la mostré a mis amistades y compañeros músicos antes de lanzarla y todo mundo se quedó impresionado, porque el arreglo está precioso”, finalizó Gaxiola.