Consuelo y Uribe serán “Infelices para siempre”

El pasado viernes se dio el claquetas inicial de la nueva cinta mexicana “Infelices para siempre”, en la que participan los actores Adrián Uribe, Consuelo Duval, Angélica Aragón, Livia Brito, Luis Arrieta, entre otros y es dirigida por Noé Santillán-López. Una historia de humor familiar que promete tocar fibras sensibles en el espectador. La cinta inició su rodaje el cual alternará locaciones entre la Ciudad de México y el estado de Sonora.

Al respecto, la propia Angélica Aragón esto comentó: “Siendo una comedia romántica hace un análisis serio y profundo de lo que es una relación en pareja, de la familia mexicana, las relaciones humanas y las consecuencias de los hijos y sus problemas con los padres, todo visto desde el humor, lo familiar. Aquí tenemos una dupla hombre/mujer de escritores, lo que le pone un balance muy bonito a la pareja y un último punto es que estamos en un proceso de cambio político en México con puntos de vista antagónicos y siento mucha queja y mucho señalar todo lo malo, pero qué hacemos nosotros para arreglar esas cosas”, dijo.

Sobre su participación en la cinta, Consuelo Duval agregó que le da felicidad participar por primera vez en cine: “Gracias a la producción y al elenco por proteger a esta película con su amor y su cariño, muchas gracias a ustedes (la prensa) por ser parte de este sueño. Espero que esta historia mueva en el público muchos corazones como me lo hizo a mi, y es que el cine nunca me había abiertos sus puertas para dejarme trabajar con el y me siento muy nerviosa y con mucha cosa en mi espalda, presión, y los directores que no me contrataban por ser actriz de televisión, se van a callar la boca”, relató Consuelo Duval.

Mientras que Adrián, emocionado por el inicio de la filmación, dijo: “Creo que lo que decía Angélica Aragón es lo que me cautivó del guion, es una historia que no solo nos hace reír, si no que tiene una gran profundidad y un mensaje hermoso, una metáfora de que si no hacemos las cosas con amor, un día puede ser igual al otro. Qué bendición que la cinta pueda llegar a la gente y entregarles este mensaje, y lo bueno es que no tiene vulgaridades, la comedia tiene otras cosas bonitas y no solo la grosería, tenemos un gran tesoro entre manos y que el publico lo valore será grandioso, que se puede rescatar tu vida y tu relación en pareja”, platicó Uribe.

Livia Brito continúo: “Gracias por estar con estos grandes compañeros de trabajo, ya tuvimos dos lecturas de guion y de verdad en la primera fue muy chistosa y la segunda todavía más, he aprendido mucho de ustedes (Adrian y Consuelo). Quiero producir con Jorge y quiero aprender para hacer cosas distintas a lo que hago siempre, cambiarle y hacer todo con amor. Si no hacemos nuestro trabajo y no le echamos ganas nos quedamos repitiendo la rutina, de lo que se trata la cinta”, relató.