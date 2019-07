Comienzan el “Reto imposible”

El influencer colombiano Mario Ruiz es el host de un nuevo programa dedicado a la ciencia y a la supervivencia en Brasil

Harry Plus

Hoy por la mañana se realizó la presentación oficial del nuevo programa de National Geographic para Latinoamérica llamado “Reto Imposible”, en el que el youtuber e influencer colombiano Mario Ruiz, se une a 3 científicos para demostrar cómo la ciencia es una herramienta importantísima a la hora de sobrevivir a condiciones de lugares extremos como el amazonas o desiertos en Brasil.

Al respecto, Fernando Semenzato, SVP de programación y producción de National Geographic Latam, comentó: “Se trata de 3 científicos, un mexicano y dos brasileños, y lo que tienen que hacer es construir distintas cosas con elementos que van encontrando en lugares inhóspitos como el amazonas o un desierto en Brasil. Lo hacen sin ayuda de nada, eso es lo que básicamente significa lo que es ciencia más entretenimiento, aventura con mucha ciencia y es muy divertido”, dijo.

Carlos Fábila es un científico mexicano con muchos premios en su haber, se enfrentó a temperaturas de casi 40 grados y se hizo casi 300 kilómetros caminando en el show: “Soy ingeniero mecatrónico, me salí de mi zona de confort, siempre estamos haciendo proyectos o construyendo cosas y eso era algo normal para mi, y ahora estar en medio del amazonas con personas que hablan solo portugués y estar construyendo con chatarra usando herramientas poco optimas, pues es salir de lo que normalmente la ingeniería es, teníamos que sacar el ingenio rápido, actuar al momento para resolver los retos”, comentó el mexicano.

Con respecto a su participación en el proyecto, Mario Ruiz esto agregó: “Desde el principio que NatGeo decidió buscarme para hacer este proyecto, no me lo pensé dos veces y yo dije que si, soy una persona a la que le gustan los retos, mi público como tal es gente que viene de internet y están acostumbrados a ver retos, entonces esto iba muy a la par de mi contenido. Yo pensé que solo iba a ser Mario Ruiz, no sabia que me tocaría usar traje y peinarme bonito, ellos me dijeron que tenia que ser un alter ego de mí, alguien distinto y duro”, relató el influencer.

Frase “Otros 2 retos bastante grandes fueron hacer todo esto con cámaras sin estar volteando a verlas y teniendo la presión de los tiempos, narrando lo que va sucediendo, el ser expresivo y lo otro, el idioma, yo no hablaba portugués y eso fue muy difícil para entenderlos”.

Carlos / Ingeniero mecatrónico

Estreno

“Reto Imposible” estrena el jueves 25 de julio a través de la señal de National Geographic latinoamérica

Duración

La serie está compuesta por 8 episodios de 1 hora