Chupe, sí; drogas, no

Sin pelos en la lengua, don Vicente Fernández aclaró de una vez por todas en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, que su famoso hijo Alejandro, sí le entra al chupe pero que no se mete nada de drogas. Le confesó que si ve a Alejandro meterse sustancias, a chicotazos lo internaría en una clínica de rehabilitación.

“Son mentiras, cómo me voy a enojar con mi nieto o con mi hijo, me da sentimiento cuando algunos medios distorsionan las cosas, por ejemplo lo de la nariz, es mi hijo y me duele, yo sé que mi hijo toma, pero de drogas nada, lo colgaría”.

Don Chente aclaró que metería a Alejandro en cintura. “Somos muy peludos de la nariz y ese día se los cortaron, y sí se veía como si fuera otra cosa, pero sí me lastimó porque algunos medios son muy amigos míos y lo dijeron, si él hiciera eso, lo metería a chicotazos a una rehabilitación”, insistió.

Además compartió. “Ninguno de mis hijos, ni Vicente, ni Gerardo toman, El Potrillo sí se echa sus tragos, no lo voy a negar, y a veces se le pasa. Yo también lo hacía en el escenario. Yo no tomo cerveza ni en mi casa. Mi hijo es como yo, en su casa no toma licor”, concluyó.