Ama a los animales

Carlos Rivera platicó con el equipo de Diario Basta! sobre el doblaje que realizó en la película El Rey León. El cantante y actor señala que este proyecto lo ha llevado a tener un gran éxito a lo largo de su carrera.

“Gané La Academia y con un tema de la película que hoy puedo dar vida con mi voz, luego hice la obra y también marcó mi carrera, porque gracias a ella hoy estoy viviendo un buen momento profesional… Insisto, esta película me ha dado mucho y siempre está presente en mi vida”, dijo el cantante.

El cantante señala que por participar en este proyecto que le ha permitido a conocer más a los animales, dejó de participar en la fiesta más importante de la ciudad que lo vio crecer, Huamantla, misma que apuesta por la corrida de toros en las calles.

“Mi familia ha tenido todo la vida que ver con esta actividad, de hecho mi papá ha trabajado por años en esa área y cuando empecé a conocer más de esta historia decidí no sumarme, porque no estoy de acuerdo con lo que hacen con los animales… Entiendo que hay animales que se pueden comer, es una necesidad humana pero considero que hay muchas cosas que podemos hacer para evitar maltratarlos. No te voy a mentir y te voy a decir que no como carne, pero trato de comerla en lo más mínimo”.