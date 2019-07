Se excita con besos de Consuelo Duval

Like

La película Infelices para siempre es protagonizada por Adrián Uribe y Consuelo Duval, un matrimonio que tendrá varias escenas de pasión. Al respecto, el comediante confesó que sí se excita con los besos de su compañera:

“No sé cómo vaya a reaccionar mi ‘amiguito’, vamos a estar actuando, pero uno nunca sabe, o es desobediente o anda algo inquieto el muchacho. Ahora el perro quiere sus croquetas”, declaró con picardía.

Pero no solo Adrián reacciona ante la pasión dentro de la ficción, Consuelo Duval también confiesa que siente cosas por su compañero:

“Me da cosquilleo y lo veo y babeo, qué padre que Dios nos hubiera juntado como pareja. Hay un libro de García Márquez, El amor en los tiempos de cólera, en el que Juventino está esperando a su amor toda su vida, a lo mejor yo soy quien lo está esperando a él”, mencionó.

La actriz dijo estar enamorada de Adrián: “Lo amo, pero me da miedo enamorarme, ustedes que me conocen, esta relación no la ha roto ni el tiempo, ni la distancia, ni mis berrinches, ni el suyo, ni el ego. Esto está tejido en el cielo y le pido a Dios que por ningún motivo se acabe”, finalizó.