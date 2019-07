Fracasa con su teleserie

Cuando por fin Consuelo Duval tiene su programa de comedia como protagonista, llamado Julia contra Julia, el cual se transmitió por Las Estrellas en horario estelar, el público no lo acepta y ya no tendrá su segunda temporada; así lo declaró la comediante:

“No sé, no sé, no entiendo de números, la gente no me lo menciona mucho en la calle, eso me hace pensar que no le está yendo bien como pensábamos; pero bueno, es una propuesta de trabajo, los personajes mujeres me la dejaron muy difícil, a la señora P. Luche es difícil ganarle”, declaró la actriz.

La historia de este programa giraba en torno de Julia, una actriz que perdió todo en su carrera, pero que quería seguir viviendo como una diva.

Consuelo se concentra en nuevos proyectos, como por ejemplo, su película llamada Infelices para siempre, al lado de Adrián Uribe: “El reto para esta película es lograr que el público ya no nos vea como La Nacaranda y El Vitor, que cuando nos vea en pantalla vea a María José, una mujer infelizmente casada para siempre”, finalizó.