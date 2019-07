Esta mañana de este sábado Simona Halep le ganó la final de Wimbledon Serena Williams.

La tenista venció a la estadounidense 6-2, 6-2 en Centre Court en lo que fue una de las mejores actuaciones en una final en la historia reciente del torneo.

Cabe destacar que es la primer tenista rumana que gana este Grand Slam.

The moment @Simona_Halep became Romania's first ever #Wimbledon singles champion 🇷🇴 pic.twitter.com/bny53dP8AL

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2019