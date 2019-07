La nueva era de Televisa

Y miren que los tiempos han cambiado, sino me creen chequen a Andrea Legarreta que cumplió 48 años, esta mujer como el buen vino con los años se pone mejor y disfruta mas, saben ella era de lo que mas me imponía al entrar al programa hoy su personalidad, el tiempo que lleva en el programa y en la empresa ayer nos platico que empezó a los 8 años y va a cumplir 40 años en la empresa. El festejo estuvo increíble, desde el baile de “felicidades”, hasta su marido Erik Rubin y sus talentosas hijas haciendo pastelazo, Andrea Legarreta es reina de la mañanas, por eso Magda Rodriguez le produjo un gran cumpleaños al aire, la conductora estaba muy agradecida y es que las fiestas son el expertis de la productora, y también en la vida real, no solo eso “hoy” tiene un ritmazo, es el corazón de “televisa”.

Hablando del exitoso programa ahí me encontré a Jose Manuel Figueroa recordando a su padre Joan Sebastián tras 4 años de su partida; al verlo, por momentos me recordaba tanto a su papá, es increíble como se parecen hasta en energía y según la grafologa Marifer Centeno hasta en lo calientes; este comentario hizo reír mucho al cantante. Sin duda el poeta del pueblo vive no solo en la música, sino en sus hijos.

Y Señora bonita, nunca le ha pasado, que de tanto que sus amigas le dicen: “que guapo”, “que guapo”, “que guapo” usted lo termina viendo guaperrimo !! acá les va mi historia: desde la mañana las de maquillaje y vestuario gritaban que iba a venir al foro Mario Casas, no me mal interpreten yo he visto su trabajo en Netflix y me gusta mucho como actor, me parecía guapo normal, luego llego con mi sobrina adolescente Pau y me hablo de lo maravilloso era el, Magda va hasta su camerino para tomarse una foto, llego al foro y hay un mundo de gente que quien sabe de donde salió viéndolo, pues yo ni tarda ni perezosa soy la primera en la fila para tomarme la foto, así es, habia fila, y eso que en “ hoy” por artistas no paramos, pero yo nunca había visto esto.

Moraleja: gratis hasta cachetadas y si es un besito de Mario pues mejor, este consejo te doy porque tu amiga escalona soy Pd: no mientan por convivir!