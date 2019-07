Usa mascarillas de exótico origen

Like

Niurka Marcos revela su secreto de belleza para tener un cutis limpio y libre de arrugas a sus 51 años. La cubana, muy a su estilo, reveló que para verse espectacular se somete a una mascarilla de esperma que la ayuda a mantenerse divina.

“Pues te seré honesta, yo uso la esperma como mascarilla, o sea, suena asqueroso, pero no solo sirve para hacer hijos. Mira mi rostro lo bello que está, esto me da proteína y me inyecta juventud. Aplico ponérmela por las noches antes de dormir y ese es mi secreto de belleza”, aseguró.

La emperadora dejó en claro que no teme a que por esta revelación sea objeto de burlas, porque es poco común que celebridades revelen este tipo de secretos de belleza.

“Me vale lo que digan, yo me cuido y por eso estoy lista para lo que quieran decir de mí, o sea yo soy un producto y tengo que cuidarme, y mucho, porque al final tienes que verte bien y es válido hacer eso y más. Pero bueno, yo seguiré usando esperma, que está confirmado por doctores que te hace bien, por eso muchas mujeres también usan placentas”, concluyó.