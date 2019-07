Trump confirma la detención masiva contra inmigrantes

Estados Unidos. Estados Unidos apuesta todo en seguridad contra inmigrantes, pues tras anunciar el aumento de soldados en la frontera con México y las redadas este domingo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, afirmó este viernes la detención masiva contra inmigrantes no importándole la separación de miles de familias.

“Ellos vinieron de forma ilegal”, mencionó Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Van a sacar a la gente y llevarlas de vuelta a sus países“, agrego.

NEW: Pres. Trump on anticipated ICE raids: "It starts on Sunday, and they're going to take people out and they're going to bring them back to their countries…We're focused on criminals as much as we can, before we do anything else." https://t.co/fVuZFqVTaw pic.twitter.com/Wf0DObJyvp

— ABC News (@ABC) July 12, 2019