¡Son fiscales Donaldianos!

MAESTRO, ANGÉLICA RIVERA DIJO QUE SIEMPRE HA VIVIDO DE SU CARRERA.

-Sobre todo de su carrera hacia la presidencia en el papel de la primera dama: ¡hasta una casota blanca se sacó!



Fiscales de EU piden cadena perpetua y “30 años más” para El Chapo.

-Se vieron muy Donaldianos, con las tres décadas son suficientes: 62 años que tiene más 30: 92… ¿Quién aguanta llegar a esa edad en la cárcel?



AMLO exigió al Financial Times que ofrezca disculpas al pueblo de México por aplaudir la corrupción pasada.

-El estilo Trumpista no conviene seguirlo aquí. Que se publique lo que sea: las críticas son llamadas a misa o mentadas de madre, y si uno no quiere ir, no va y ya.



Don Andrés descarta que el caso Bonilla-BC genere un precedente nacional.

-El Tribunal Electoral debe echarlo para atrás, porque no va con la transformación.



Alito Moreno citó que gobernantes del PRI trabajan, dan buenos resultados y convocan a la unidad.

-Y su mejor resultado es hacerse de residencias de 46 mdp, como la suya; así son todos los finísimos representantes del PRI Nueva Generación.



El caso de la Cooperativa Excélsior fue turnado a la Comisión de Justicia del Congreso desde noviembre.

-Los más de 700 cooperativistas esperan que la titular, María del Pilar Ortega, se ponga las pilas y ya dé una resolución, y confían en que su asunto sea apoyado y llevado al pleno para que se les haga justicia.



Calderón tuiteó que si Maquío viviera, felicitaría a Urzúa por señalar los errores de este gobierno.

-Y Clouthier hubiera condenado el sangriento sexenio 2006-12 que dejó más de 100 mil ejecutados y desaparecidos…