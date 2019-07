Rumbo al 86 aniversario del CMLL

Ciudad de México.– Por fin, luego de los violentos choques que han tenido acompañados de sus facciones, se dará el esperado mano a mano entre Ciber The Main Main y Último Guerrero, encuentro que a muchos se les antoja para ser el estelar en el Aniversario 86 del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Y previo al encuentro que sostendrán este viernes en la México Catedral, Grupo Cantón platica con ambos contendientes y los dos aceptan gustosos jugarse las cabelleras en tan importante fecha, aunque la última palabra la tiene el departamento de programación del CMLL.

“Dejé pendiente mi rivalidad con Ciber The Main Main durante una semana, porque me tuve que ir a Francia a dar un seminario de lucha libre mexicana, lo cual él aprovechó para andar presumiendo que humilló a Los Guerreros Laguneros, pero ya estoy aquí, será un mano a mano de alarido, porque ya no le va a ayudar su Cl4n y ni a mí mis Guerreros, así que vamos a ver de qué cuero salen más correas”, sentenció el De Otro Nivel.

Agregó que desde la función del 85 Aniversario del CMLL, cuando El Cl4n les quitó los campeonatos de tríos a Los Guerreros Laguneros, El Main Main le ha andado corriendo.

“Que no se le olvide que desde ese entonces ya estaba pactada una lucha de apuestas por las cabelleras, pero se echaron para atrás, les dimos otra oportunidad por los campeonatos y les ganamos, y luego decían que ahora sí las cabelleras, pero de repente se fueron medio año y ahora regresan muy campantes a retarnos. Yo le vuelvo a recordar a Cíber que ahí está el duelo de apuestas, y si lo aceptan, tres contra tres o él y yo solos, pues que venga lo que venga”, insiste.

Asegura que para seguir retardando la batalla de apuestas, ahora Cíber quiere una lucha por el Campeonato Mundial Completo y está dispuesto a dársela donde él quiera, pero con la condición de que después de esa lucha venga la de cabelleras, “sí ya la pidió que no se eche para atrás”.

Sobre la posibilidad de que se lleve a cabo una contienda en jaula de Los Guerreros Laguneros contra El Cl4n Kaoz, Guerrero lanza que no le importa cómo sea, pues tanto los integrantes de su equipo como los de él están involucrados en esta rivalidad.

“Tanto ellos como nosotros nos hemos pegado y, juntos o revueltos, o cómo sea, que se cumpla a la afición y se haga la lucha de apuestas máscaras y cabelleras”, finaliza.

SÍ LE ENTRA

Sobre la posibilidad de que la lucha de apuestas de cabellera contra cabellera entre él y Último Guerrero se lleve a cabo en el 86 Aniversario del CMLL, El Main Main de la Lucha Libre dice que le gustaría hacer historia y rapar al rival en su casa.

“Estamos hablando de un Aniversario, de la fiesta grande del Consejo Mundial de Lucha Libre, el año pasado lo vivimos y fue una fiesta inolvidable, porque destronamos a Los Guerreros Laguneros de los Campeonatos Mundiales de Tríos, entonces, quiero que este año también sea inolvidable, pero que el Cibernético salga con una victoria sea por el campeonato o la cabellera. Sí se va a hacer esta lucha de apuestas, pero el público debe de ser paciente, porque antes se pueden dar muchas combinaciones, campeonatos, duelos de tercias, parejas, etc. La gente no se va a aburrir, pero de que se va hacer las cabelleras se va hacer”, aclara.

Explica que también le gustaría que se hiciera una lucha de jaula entre las dos tercias y el último que salga pierda la máscara o la cabellera. “Si se da esto, de ahí se pueden hacer otros relevos, donde se pierda otra máscara u otra cabellera, hasta llegar a ese duelo que queremos Cibernético contra Último Guerrero por las melenas. Lo que queremos primero es hacer sufrir a Los Guerreros o viceversa, porque son excelentes luchadores, pero el chiste es ir mermando al rival e ir haciéndolos sufrir lentamente para no atragantar a la gente”.

Agrega que el Cl4n Kaoz es la única tercia que ha puesto en su lugar a Los Guerreros. “Eso fue algo extraordinario, porque todo iba en contra de nosotros, por la clase de luchadores que son, porque están en su casa, porque son los líderes en esta empresa; ellos tienen todo, son Campeones de Tríos, de Parejas, tiene el Campeonato Mundial Completo, y venir y ganarles es algo que no cualquiera logra”, presume.

NADA CON GILBERT EL BORICUA

Sobre la posibilidad que surja un tercero en discordia en su rivalidad con Último Guerrero, ya que Gilbert El Boricua también quiere la cabellera del de Otro Nivel, Cibernético asegura tajante que no le interesa: “Yo no pienso en Gilbert El Boricua, y cada quien va a jalar agua para su molino, yo no le pienso cuidar la espalda ni hacer equipo con él; yo sólo le cuido la espalda a Sharlie y The Chris, porque son del Cl4n, pero si Gilbert quiere una lucha con El Guerrero, pues tenemos que ver si a la gente le interesa esa rivalidad o un cabellera contra cabellera Cibernético contra Último Guerrero.

Es muy difícil que podamos hacer equipo con El Boricua, porque en el norte somos rivales y no le tengo confianza; tampoco me interesa un triangular de cabelleras, pero si la empresa decide hacer un duelo de apuestas entre El Boricua y Guerrero, adelante, me abro por el momento, que hagan su jale y me aguanto, pero un triangular no lo aceptaría, porque el CMLL se ha caracterizado por llevar los mano a mano con seriedad y no quiero que pase como en otras empresas que tienes una rivalidad y te meten un tercero. Eso ya chole, porque mi rivalidad con El Guerrero nomás es cuestión que le avientes una chispita y vuelve a prender, no hay problema, yo vengo por su cabellera, y qué mejor que dejarlo pelón”.