Peter Crouch se retira del futbol

Esta mañana el delantero inglés Peter Crouch anunció que se retira del futbol a los 38 años de edad.

Peter Crouch dio a conocer dicha noticia a través de redes sociales en la que escribió: “Después de mucha deliberación este verano he decidido retirarme del fútbol!

Nuestro maravilloso juego me lo ha dado todo. Estoy muy agradecida a todos los que me ayudaron a llegar allí y a ayudarme a quedarme allí por tanto tiempo”.

After a lot of deliberation this summer I have decided to retire from football !

Our wonderful game has given me everything.

I’m so thankful to everyone who helped me get there and to help me stay there for so long. X

— Peter Crouch (@petercrouch) July 12, 2019