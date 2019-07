Desatada el hampa en A. Obregón

En los primeros cinco meses, se han registrado 6, 852 carpetas de investigación

De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ), los índices criminales se incrementan, tanto los robos a casa-habitación como los asaltos de vehículo. En los primeros cinco meses del año, se han registrado un total de 6 mil 852 carpetas de investigación por diferentes delitos en la demarcación gobernada por Layda Sansores.

Todos los días, habitantes de la colonia Jardines del Pedregal, en la mencionada alcaldía, viven angustiados porque en sus calles operan bandas dedicada al robo de casa habitación y robo de vehículos, solo este último ilícito ocupa el primer lugar de la lista con un total de 424 delitos denunciados en Álvaro Obregón.

Para ellos, el robo a casa habitación ha sido un mal que no para en la colonia Jardines del Pedregal, pues a pesar de que hay un despliegue de más patrullas, no ha servido de nada, ya que no saben si es con colusión de la autoridad que los delincuentes llegan a las casas y se meten para robar.

“La inseguridad en esta colonia es una locura. Hay muchas patrullas, pero no sirve de nada si no existe un programa real de política criminal. Aumentar las patrullas hará que los rateros se vayan a otra colonia”, declaró la señora Laura.

Sin embargo, para Layda Sansores, en Álvaro Obregón no ha aumentado el índice delictivo, la policía está más organizada para llegar en tiempo real, para detener en flagrancia, y señala que los alcaldes, de acuerdo con la ley, no pueden comprar patrullas, pero en la demarcación han llegado a acuerdos con empresarios para que donen vehículos.

El pasado jueves, mientras una persona de limpieza en una casa de Jardines del Pedregal barría la calle, se acercaron dos personas y lo golpearon, entraron a la casa, amagaron a los inquilinos, metieron un coche y se llevaron diferentes artículos en menos de media hora, comentó a este Diario la señora Laura.

Ante esa situación de emergencia que viven los vecinos de Jardines del Pedregal, se han tenido que organizar a través de lo que ellos llaman CEP (Centro de Emergencia del Pedregal), mediante la creación de un grupo de WhatsApp que reporta inmediatamente a la alcaldía, para ver si así los toman en cuenta.

En la Ciudad de México

6.1% era el índice de homicidios al inicio de Claudia Sheinbaum

4.3% el índice de homicidios en el mes de mayo

4.7% el índice de homicidios para junio

La alcaldesa informó que hay un alza en los asaltos a vehículos, a transeúntes y a casa habitación