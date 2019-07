Angélica Rivera tiene 98% de rechazo

Like

Vaya sorpresa nos llevamos al enterarnos que los productores de Televisa no le darán trabajo a Angélica Rivera, puesto que sus focus group arrojan que la actriz es odiada en un 98 por ciento por el público mexicano.

A pesar de que la actriz tiene intenciones de regresar a la pantalla chica, al parecer no es el momento aún, puesto que los productores no están dispuestos a fracasar debido a que el pueblo mexicano todavía no la quiere en sus hogares.

Según algunos productores, sus encuestas arrojaron que La Gaviota no está preparada para que regrese a las telenovelas o series, ni siquiera con un papel de villana, con el que se tenía planeado su retorno a la ficción. Al parecer tendrán que pasar algunos años más para que esto suceda, cuando el público no tenga tan presente el trabajo de Angélica Rivera como Primera Dama de este país, en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Recordemos que el último trabajo de Angélica Rivera en televisión fue Destilando amor, donde interpretó el personaje de La Gaviota, hasta la fecha recordado por el público.