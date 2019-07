Un bombardero en la capital

Ciudad de México.– Cuando los Acereros de Monclova anunciaron la llegada de Chris Carter para esta temporada 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), de inmediato se sabía que habían hecho una gran contratación.

Y es que su fama de cañonero lo predecía de su etapa en la Major League Baseball (MLB), en donde militó por ocho años, obteniendo el campeonato de cuadrangulares de la Liga Nacional, cuando vestía la franela de los Houston Astros, con 41 en 2016.

Para el siguiente año, el nativo de Redwood City, California, militó en los New York Yanquis, para después llegar a la categoría Triple A. Previo al inicio de la campaña, Pedro Meré, el entonces manager de La Furia Azul, reveló que no sabía cómo sería la adaptación del californiano a la Liga Mexicana, a pesar de su fama como un ofensivo de poder.

Y es, en charla con Grupo Cantón, que el propio jonronero revela cómo se ha sentido en esta nueva aventura en nuestro país.

“Ha sido fantástico, la institución ha sido asombrosa, con este equipo te diviertes cada día.

“Hay que esforzarse cada día, conocer a los pitchers, hasta ahora las cosas se me han dado bien”, asevera Vernon Christopher Carter, quien después de poco más de la mitad del torneo disputado, ha maravillado a la afición de Monclova con sus batazos, y ha llevado ese espectáculo de bombazos por todos los estadios del circuito nacional.

Con 34 cuadrangulares, antes del último juego de Acereros ante Bravos de León, Carter se ubica en el primer lugar de este casillero en la LMB, y amenaza seriamente el récord de Jack Pierce de 54 vuelacercas impuesto en 1986. Pierce, en aquel entonces destrozó la marca que pertenecía a Héctor Espino con 46 bambinazos establecido en 1946.

“No me han hablado mucho de eso (récord de cuadrangulares), yo no estoy buscando hacer cierto número de jonrones, sólo quiero apoyar al equipo conectando bien la bola”, asevera el estadounidense, quien tampoco evade el gusto por imponer una marca en nuestro país. “Suena bien, pero no quisiera pensar mucho en ello”.

Además, el primera base de la novena de Coahuila, también es el líder en cuanto a carreras producidas se refiere, con 79, con dos de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores en este rubro, Rodolfo Amador, su compañero en Acereros, y Michael Wing, de Rieleros de Aguascalientes, ambos con 77.

El gran paso del inicialista no ha impedido que el conjunto de Monclova haya caído en un slump, que lo ha marginado del primer sitio de la Zona Norte, después de perder a sus dos grandes lanzadores: Josh Lowey El Alcalde, por una lesión en la rodilla, producto de un pelotazo, y de André Rienzo, el brasileño que, de pronto, por cuestiones personales, decidió dejar la franquicia.

“Creo que los últimos juegos no hemos estado bien en la cuestión de los pitchers, pero trabajamos a diario en eso para que no pesen las salidas de ellos”, confiesa Chris. Este día, Carter visitará por segunda ocasión la Ciudad de México, pues ya participó en el Juego de Estrellas pasado, pero ahora lo hará acompañado de los Acereros para medirse a los Diablos Rojos del México, en la que se espera pueda ser una Serie explosiva, pues frente a frente estarán las mejores ofensivas del circuito a nivel colectivo.