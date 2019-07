Se embarazó La Reina del Sur

Ya se prepara con cierto sigilo la versión teatral de La Reina del Sur. Pocos saben que Marlene Favela encabezaba el elenco, pero a raíz de su embarazo hubo cambio de planes, y ahora será Ivonne Montero quien interprete a Teresa Mendoza, acompañada por el primer actor Luis Felipe Tovar y Roberto Romano. Septiembre es el mes de estreno y primero harán gira por todo el país.

Jorge Gallegos sí será Pedro Infante

No hay banderazo para comenzar la bioserie que sobre la vida de Pedro Infante preparan Rubén Galindo y Televisa; sin embargo, es un hecho que el protagonista del proyecto será Jorge Gallegos. Fue el mismo productor quien me confirmó que Jorge está ya firmado para hacer al ídolo de Guamúchil, y que se ganó el personaje no solo por el enorme parecido físico, sino por su impresionante calidad vocal. Enhorabuena por él y los demás actores.

¿Con quién se casó Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade sorprendió al declararque se casó hace tiempo, pero no quiso revelar el nombre. Una fiel seguidora de la conductora me contó que la exesposa es Melissa Galindo. Según esta versión, ellas se casaron simbólicamente durante un viaje a París, y en ese tiempo publicaron una foto de sus manos con sus anillos de bodas y la Virgen de Guadalupe que aquí les presento. En la leyenda escribieron: cubre con tu manto sagrado nuestro amor. Eso sí, cuando terminaron la relación ambas borraron todos los recuerdos de esa boda simbólica, pero sus fans sí conservan el testigo.

Notas y más notas…

En las funciones previas al estreno de Jesucristo Súper Estrella cuentan que a don Enrique Guzmán le ha costado trabajo darle salero a su personaje de Herodes. Pero es tan fuerte su presencia en el escenario que el público todo le perdona… No habrá reencuentro de Chiquilladas, al menos no con las estrellas como Lucero, Syntek o Carlitos Espejel, todos están ocupados y con compromisos…. Aquí termino, la próxima semana, más nombres…