Se da placer con videos sexuales

Sorprendente fue la respuesta de Martín Ricca, al preguntarle sobre si ha recibido videos sexuales de sus admiradores. Recalcó que gusta de verlos:

“Sí me han mandado y los veo, no los borro, me gusta verlos. Hay unos muy bonitos, hay otros también vulgares, pero me gustan los bien hechos”, declaró.

Sobre si él se ha grabado y mandando este tipo de videos, así respondió: “No, yo no me he grabado, no me gusta, pero si ustedes me lo piden, lo grabo y se los mando”, mencionó.

De igual forma, le preguntamos sobre si ya vio o verá a Belinda, con quien compartió créditos en Amigos por Siempre y esto dijo: “No, no he tenido la oportunidad, pero me da gusto por la enorme carrera que ha hecho. La próxima semana nos reuniremos con los actores que hicimos las telenovelas infantiles, pero no sé si Belinda irá”, finalizó.