Pa’l mal de ojo que anda suelto…

Quesque Mercurio anda retrógrado, es lo que me dicen los expertos, como Julia Palacios que es una verdadera conocedora del tema. Eso quiere decir que las cosas se nos pueden poner un tanto pinches por estos días, aunque yo creo que ¡a mí se me adelantó lo retrógrado del pinche Mercurio como tres meses! Pero no pasa nada, arriba corazones y abajo los calzones, todo pasa y el reírnos de nuestros problemas es empezar a superarlos, así que como dicen en las “juntas” de mi Negrito Araiza ¡ánimo! Además, siempre estamos rodeados de buenas noticias, por ejemplo ya nació el bebé de Christian Lara y Roberto Ruiz, los dos conductores de noticias en Azteca, que por cierto el chamaco estaba tan a gusto que simplemente no quería salir, tuvieron que recurrir hasta a la oxitocina para intentar sacarlo del vientre, hasta que después como de dos años de embarazo por fin nació el chamaco, pesó tres kilos y medio y midió 52 cm y ¡está divino! Es el segundo hijo del joven matrimonio, tienen una niña mayor bellísima también, así que ¡muchas felicidades a los comunicadores! Más buenas noticias siempre nos trae Carmen Salinas, como la que se llevó mi hija Michaela de su parte cuando el fin de semana. durante las funciones de El Tenorio cómico le llevó dos bolsotas de regalos a mi niña, quien por cierto casi se vuelve loca de la felicidad, pues eran ¡doce vestidos! Unos de princesa y los otros muy pipirisnais. para salir. Mi Michaela anda soñada y presume sus vestidos muy nalga por donde va, pero de verdad les reitero lo grande que es Carmen Salinas dentro y fuera del escenario, una gran actriz e igual persona, siempre con detalles para todo el mundo.

Y ya que andamos con buenas noticias, les platico que este fin de semana pasado en El Tenorio cómico no pudo ir la bellísima Janet García pues tenía un compromiso adquirido con mucha anterioridad, entonces estábamos en un verdadero pedote, pues no había quien hiciera el personaje y de nuevo surgieron las buenas noticias: Alma Cero, quien ya nos había rescatado una vez en A oscuras me da risa aprendiéndose un personaje en cuestión de horas y sacándolo maravillosamente, pues repitió la hazaña, se aprendió el personaje de Doña Inés de El Tenorio cómico ¡en dos días! Y lo hizo magistralmente.

Es una gran actriz y una verdadera profesional ¡ojalá hubiera muchas como ellas! Les digo que siempre estamos rodeados de buenas noticias, así que es cuestión nomás de fijarse tantito, entre tantas buenas noticias, ¿será verdad esa que dice que se va a hacer un Master Chef próximamente con famosos? ¿Y qué su asqueroso y seguro servidor podría participar en dicha emisión? Ahí está pa’ que lo vean, dijo el ciego. He dicho.