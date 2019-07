Encuentra en el Kabala el perdón hacia su hermano

Julián Figueroa hoy estudia la filosofía de vida “Kabala”, misma que lo ha llevado a buscar paz en su día a día gracias a los conocimientos que está adquiriendo de esta corriente. Julián muy ameno habló de esta etapa que comparte a lado de su esposa.

“Me gusta leer y bueno pues estoy interesado en aprender y aprender y esta corriente me está dando eso y bueno he aprendido a no tomar las cosas de manera personal, entender que el ser humano actúa de muchas maneras y que lo peor que uno hace en la vida es engancharse y llenarse de odio, hoy en día te puedo decir que trato de vivir con más ligereza, por eso lo que la gente diga de mí, insisto, trato de no darle la importancia que ellos quieren”.

Revela si los problemas que ha tenido con su hermano José Manuel Figueroa los ha tratado de ejecutar con estos conocimientos que buscan más paz en las personas.

“Pues mira no quiero decir que soy un Dios, pero si lo pongo en práctica en todo… Yo a José Manuel lo quiero, es mi hermano y voy a estar para él cuando quiera estar conmigo… Trato de no engancharme con lo que ha pasado y bueno pues todo suma en la vida y seguro lo ha hecho con estos temas, pero insisto, no me gusta pensar en temas que en su momento me generaron enojos, que no son sanos para la vida”.