VIDEO: Así quedó Alfredo Adame tras el botellazo de Carlos Trejo

La conferencia de prensa para anunciar su pelea del próximo 2 de agosto fue cancelada tras un botellazo de Carlos Trejo a Alfredo Adame, este último quien se mostró molesto con la acción de su oponente.

“Fala de profesionalismo, escrúpulos, de todo, porque es un mamaracho, es un mal viviente que así ha vivido toda su vida. Es un cobarde y toda su vida ha si así”, mencionó el conductor.

“Yo estaba en la conferencia de prensa, estaba hablado y de repente me aventó un botellazo, me agarró descuidado, me pegó arriba (en la ceja) y me abrió”, detalló.