Rosa Concha: inventada

Quien anda muy contento con su nuevo programa es Rosa Concha. El personaje que interpreta Héctor Ramírez estrena el 18 de julio a las 2:30 Las inventadas, en el canal Bandamax.

Al comediante le urge estrenar para comentar los espectáculos del mundo grupero. “Aunque también vamos a llevar notas de todo tipo”, me aseguró. Y con ese cuento, ayer que estuvimos juntos en Cuídate de la cámara con Edy Smol, dispuso de su equipo, y me sacó la sopa. “Y es que así es entre comadres”, me dijo. Hablas porque hablas. Van a manejar la información, pero también el buen humor. Yo convencida de que lo que necesitamos es reírnos, le auguro un gran éxito.

La cabeza es mi querida Giovanna Lara, productora de Televisa, quien además de saber muchísimo de cómo generar audiencia, es un excelente ser humano que sé, mantendrá al equipo unido dando el 100 de cada uno.

Me contó Rosa Concha que también estará acompañado por el personaje de Pepona, Daniel Herrera. Y el jefe de información será Gilberto Barrera. Así que nos vamos a reír muchísimo con la comedia de este par en Bandanax. Las nuevas reporteras “inventadas” tendrán que poner a prueba su talento en el regional mexicano y del espectáculo en general. No se pierdan el gran estreno, el martes 18 de julio a las 2:30 pm.

¡A gozar, que el mundo se va a acabar! Bien por mi Rosa Concha, quien no para de trabajar. Se va de gira a Estados Unidos con Cleopatra metió la pata, sigue con nosotros los lunes en el programa de moda, y ahora, Las inventadas en Bandamax. Nos leemos próximo viernes en El manual de la buena esposa.