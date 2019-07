Pidió Presidencia a Sanjuana resolver conflicto en Notimex

De nueva cuenta, periodistas de Notimex despedidos sin justificación protestaron en las puertas de Palacio Nacional para exigir que sea atendida su demanda de que se haga justicia y se termine la persecución y el acoso de la directora de la agencia, Sanjuana Martínez.

El grupo de trabajadores despedidos no forma parte del grupo de incondicionales del ex líder sindical Conrado García, quien ha sido denunciado por diversos hechos de corrupción, por lo que de ninguna manera Sanjuana Martínez podría alegar que es un movimiento político. Es claramente la defensa de derechos laborales y trato digno.

Los periodistas trajeron una carta para el presidente de la República, en el que otra vez le solicitan su intervención para resolver el conflicto.

El vocero presidencial, Jesús Ramírez, les informó que desde Palacio Nacional ya hablaron con Sanjuana Martínez para que solucione el conflicto con los trabajadores, como lo indicó el pasado jueves el presidente López Obrador.

A continuación, la carta íntegra que entregaron los periodistas de Notimex al primer mandatario:

“A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A LA OPINIÓN PÚBLICA

AL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

PRESENTES.

Decenas de trabajadores despedidos ilegal e injustificadamente de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano en las últimas semanas, reiteramos nuestras exigencias planteadas hace unos días al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: reinstalación en nuestras fuentes laborales o liquidación del 100 por ciento de nuestros salarios y prestaciones, acuerdo con el Contrato Colectivo y la Ley Federal del Trabajo, así como el pago del Fondo de Ahorro.

Consideramos que es mentira el argumento de la austeridad republicana y el recorte por “ahorros”, cuando han despedido a personal con amplia experiencia y son sustituidos de inmediato por trabajadores que desconocen la profesión, donde impera el amiguismo y así se demuestra en los continuos errores que se han publicado en fechas recientes.

A un mes de haber llegado a dirigir la agencia de noticias, Sanjuana Martínez realizó un viaje a China y pretendía hacerlo también a Rusia, Bulgaria y nuevamente regresar a China. Entonces nos preguntamos, ¿Acaso ella queda exenta de la austeridad realizando viajes al extranjero, que ni el presidente de la republica realiza?.

El ejecutivo federal ha dicho “nada fuera de ley” y “que se respetaran los derechos de la base trabajadora, a lo que confiamos plenamente.

Además de la situación que prevalece en Notimex, expresamos nuestra preocupación por los constantes enfrentamientos que ha sostenido en redes sociales la señora Sanjuana Martínez con diversos periodistas, columnistas, escritores y medios de comunicación, que también ha repercutido en la credibilidad de la agencia de y la cancelación de contratos por parte de clientes que por muchos años fueron suscriptores de Notimex.

La directora general está más preocupada por sus pleitos personales, descalificarnos, por inventar bots, calificarnos de terroristas, golpeadores y sicarios editoriales y gremiales para satanizar a los trabajadores sindicalizados y de honorarios, quienes por muchos años entregaron su dedicación a dicho medio de comunicación.

Reiteramos: que “no somos bots, no somos terroristas del sindicalismo, no somos golpeadores de Notimex y de la Cuarta Transformación, somos madres y padres de familia despedidos de manera injustificada por Sanjuana Martínez Montemayor. No somos 14 somos muchos más de cien los trabajadores despedidos que continuaremos en la lucha por defender lo que por ley nos corresponde. Reiteramos nuestro profundo agradecimiento por difundir esta información que es real, somos de carne y hueso, no somos bots, ni aviadores ni parientes de ningún líder sindical, ni golpeadores, somos víctimas de Sanjuana Martínez y su interpretación de la Cuarta Transformación.”

Previamente, habían hecho público otro comunicado:

“POSICIONAMIENTO DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DESPEDIDOS DE NOTIMEX POR LA SEÑORA SANJUANA MARTINEZ

En los últimos días a la escritora le ha dado por convertirse en la salvadora, “la mesías” de Notimex, cuando en los hechos lo que hace es encaminar a la Agencia de Noticias del Estado Mexicanos al precipicio.

La actual directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, acusa corrupción, amiguísimo y falta de profesionalización del centenar de empleados que ha despedido de manera injustificada y sin una liquidación acorde a la Ley laboral y mucho menos al Contrato Colectivo de Trabajo.

Lo hemos dicho y lo sostenemos, que se señale y se castigue a los corruptos con las pruebas en la mano, pero que no generalice y deje de afectar la imagen de quienes durante años trabajamos en esa agencia de manera profesional.

Ella afirma que muchos empleados no cumplían con el “perfil profesional” para la nueva Notimex que busca y quizá sí tenga mucha razón.

Ninguno de los despedidos es profesor de danza como su gran amiga Rosario Manzanos, a quien le dio la Dirección Editorial, y quien por cierto se presentó ante los trabajadores como licenciada en Ciencias, “soy ciencióloga” afirmó, sin que aparezca en el Registro Nacional de Profesionales de la SEP como licenciada en cualquier cosa, además de que no existe la licenciatura en Ciencias, a secas, en nuestro país.

Tampoco, nadie de los despedidos cumplió con el “perfil” de coreógrafo que tiene Domingo Garcilazo, amigo de su amiga Rosario, para ocupar el cargo de asesor dentro de Notimex, y a quien algunos le atribuyen ser el autor del malogrado círculo de Venn sobre los presuntos tuiteros “bots”.

Para Sanjuana Martínez, tampoco nadie estuvo a la altura del perfil de su subdirector de información, Erick David Muñiz Soto, quien no tiene estudios de periodismo y cuya máxima es hacer “levantones” de información y firmarse boletines.

Si esto no es corrupción, que diga la señora Sanjuana Martínez cómo se le puede denominar a que su primer círculo de colaboradores esté formado por improvisados, que solo tiene en común ser sus amigos.

Demandamos respeto a los profesionales del periodismo que fuimos despedidos por la directora general de Notimex con el sólo argumento de las medidas de austeridad y control presupuestario contenidas en el memorándum de fecha 3 de mayo suscrito por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Exigimos la reinstalación de todos los que fuimos despedidos sin causa justificada, no somos corruptos, no somos aviadores, no somos porros, somos periodistas que durante muchos años entregamos nuestra vida para hacer de Notimex, la agencia de noticias más importante de América Latina, y la cual está por sucumbir gracias a la conducción equivocada, poco ética y objetiva y nada imparcial de la señora Sanjuana.”