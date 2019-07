MOMENTOS CRUCIALES SE AVECINAN PARA LOS 184 MIL

…trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), porque este miércoles se lleva a cabo su consejo.

Ahí se definirá el rumbo de la organización más grande la capital, pero también la unidad de los trabajadores, pues hoy más que nunca se requiere eso y la estabilidad para hacer frente a los enemigos que buscan desestabilizarlos e impedir que se continué laborando a favor del proyecto del presidente López Obrador y de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El consejo del SUTGCDMX, servirá como termómetro para saber de que están hechos sus trabajadores para mantener la estabilidad laboral y la unidad que tanta falta les hace. Ya veremos.

SAT QUIERE IMPONER GRAVAMEN A LAS PROPINAS

El Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez, enmendó la plana al Servicio de Administración Tributaria (SAT), quién se sacó de la manga el anuncio de que las propinas representan parte del salario de un trabajador y que por lo tanto debe retenerse el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El magistrado basado en la Ley Federal del Trabajo expuso que esto no es posible debido a que las propinas no son obligatorias, ni están incluidas legalmente como salarios, por lo cual, no se debe cobrar ningún impuesto.

“Al no haber obligatoriedad en la propina, tampoco hay manera de regularlo porque la propina es opcional, así lo señala la Ley Federal del Trabajo, no es obligatorio, es un porcentaje por la satisfacción de un servicio”, explicó el magistrado presidente Plácido Humberto Morales.

Según el SAT de acuerdo con el artículo 346 de la Ley Federal del Trabajo, las propinas percibidas por los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos, son parte del salario del trabajador.

Sin embargo: “Hay complementos del salario en especie, por ejemplo para el caso de trabajadores domésticos, de peones de alguna empresa productiva, pero en el caso del comercio no es posible”, señaló el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.