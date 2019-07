Critica sueldo de diputados

Like

Con el humor que la caracteriza, Carmen Salinas hizo burla del sueldo que ahora tienen los diputados, incluyendo el de Sergio Mayer, quien decidió regresar a la actuación con la obra Defendiendo al cavernícola:

“Qué bueno que a mí me tocó muy buen sueldo (se frotó las manos en señal de que recibió buen dinero), ahorita a los que están allá (en la Cámara) les están dando puro chorizo con huevo”, dijo.

Sergio Mayer es el encargado de la Comisión de Cultura en la Cámara de Diputados y también regresará a los escenarios teatrales con la obra Defendiendo al cavernícola: “Antes de ser diputado él es un actor, déjenlo que trabaje; así fue conmigo, me decían que por qué actuaba y yo les decía que porque me daba mi gana. Hay muchos que son doctores y abogados y aparte son diputados, tienen que huesear en las dos partes, no tiene nada de malo”, comentó.

Carmelita continúa con la obra El Tenorio Cómico Cuarta Transformación y no descarta regresar al musical Aventurera, si lo reponen: “Claro que sí, si se hace y si se pudiera, claro que sí acepto. pero tienen que ofrecer buena lana”, finalizó.