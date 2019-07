Trump llama “estúpido” al embajador británico en EE.UU

Estados Unidos. La tensión que existe entre Estados Unidos y Gran Bretaña va en aumento tras la filtración de los cables del embajador británico, Sir Kim Darroch respecto a la personalidad de Donald Trump, a lo cual el presidente estadounidense lo llamo “estúpido”.

A través de su cuenta oficial en twitter, Trump acusó al embajador británico en Washington de “loco chiflado”, “un tipo muy estúpido”. Incluso también ofendió a la primera ministra Theresa May.

“El embajador chiflado que el Reino Unido impuso a los Estados Unidos no es alguien con quien estemos encantados, un tipo muy estúpido. Debería hablar con su país, y con la Primer Ministro May, sobre su fallida negociación con el Brexit, y no estar molesto con mi crítica de lo mal que estuvo …”, mencionó.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019

Esta es la segunda ola de una serie de insultos que se iniciaron el lunes por Twitter, donde Trump informó que Estados Unidos no negociará con el embajador británico , que la primera ministra May había convertido las negociaciones del Brexit “en un lío” y que la mejor noticia para Gran Bretaña era que “ellos pronto van a tener un nuevo primer ministro”.

Recordemos que ambos países se encontraban negociando un acuerdo de libre comercio pos Brexit, sin embargo los comentarios se salieron de control afectando el acuerdo.

…handled. I told @theresa_may how to do that deal, but she went her own foolish way-was unable to get it done. A disaster! I don’t know the Ambassador but have been told he is a pompous fool. Tell him the USA now has the best Economy & Military anywhere in the World, by far… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019

