No ampararon nunca al pueblo

MAESTRO, AMLO DIJO QUE EL IMSS BIENESTAR VA A CONTINUAR Y MEJORAR

-El bienestar popular es el que todavía no se ve porque hay muchos pendientes, sobre todo en impartición de justicia. Don Andrés pidió no hacer caso a rumores. -Mientras no falle la austeridad y otras promesas por falta de blanquillos… Además comentó que los expresidentes están molestos porque se quedaron sin pensión, pero no ve mal que participen en la vida pública. -Más bien se enojan por las cancelaciones de jugosísimos negocios en los que participaban, como el ahora anegado NAIM: Naufragan Ahogándose Intereses Mezquinos. Obrador agregó que el vivillo y mafiosillo ya no rifa ni está de moda. -Pero falta enjuiciar y condenar a exfuncionarillos raterillos y muy pillos para poder sepultar ese modismo. El presidente se quejó de la lluvia de amparos contra las obras en Santa Lucía, el Tren Maya y Dos Bocas. -Los autores son los que nunca pidieron amparar al pueblo contra la voracidad y el saqueo de malos gobernantes priístas y panistas. Y amagó con revelar nombres de jueces que otorgan amparos indebidos. -Uy, la li$ta de e$o$ magistrado$ e$ tan grande que no le va a dar tiempo de repasarla. Mario Iván Martínez estrenará Vincent, girasoles contra el mundo, el 15 en el Teatro Helénico. -Suena a que será la máxima consagración del talentosísimo actor: ¡nada menos que Van Gogh!